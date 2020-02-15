​​ساديو ماني يتقدم لليفربول على نوريتش سيتي ويصل للهدف رقم 100

نجح فريق ليفربول في هز شباك مرمى نوريتش سيتي بهدف، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا ضمن الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 78 بعد تمريرة من هندرسون من منتصف الملعب وصلت إلى

ماني الذي لم يتوانَ في إيداعها بمرمى نوريتش سيتي.ونجح ماني في تسجيل 25 هدف مع فريق ساوثهامتون، و75 هدف بقميص فريقه الحالي، خلال مشاركته في البطولات الإنجليزية.