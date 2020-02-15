تعرف على نتائج الجولة الثانية بالدوري الممتاز لليد

أقيمت اليوم السبت الجولة الثانية من الدوري الممتاز للموسم الجاري المؤهلة لدوري المحترفين لكرة اليد. وجاءت النتائج على النحو التالي :

المجموعه الأولى

فوز طنطا على الشمس بنتيجه 20/21

تعادل دلفى أمام بنها بنتيجه 27/27

المجموعه الثانيه

فوز اسيوط الرياضى على القناه بنتيجه 21/25

فوز الترسانه على المنيا بنتيجه 15/20

المجموعه الثالثه

فوز الداخليه على بورسعيد بنتيجه 26/28

المجموعه الرابعه

فوز بترول اسيوط على هليوليدو بنتيجه 25/27

فوز طما على الاسماعيلى بنتيجه 29/30

الدورى الممتاز رجال البقاء للممتاز

فوز الشيخ زايد على ملوى بنتيجه 23/27

فوز الوطنى منوف على م ش ناصر اسيوط بنتيجه 25/29

كأس مصر رجال دور ال٣٢

فوز سموحه على م ش سيدى عبد الرحيم بنتيجه 20/50

دورى عمومى سيدات الجوله الرابعه المرحله الثانيه

فوز سموحه على الزمالك بنتيجه 27/28

فوز سبورتنج على الجزيره بنتيجه 24/30

فوز الاهلى على الطيران بنتيجه 17/25

فوز الشمس على المعادى بنتيجه 29/31

مسابقه ٢٠٠٦ ناشئين المرحله الثالثه الجوله الثانيه

المجموعه الأولى

فوز مصر للبترول على اصحاب الجياد أ بنتيجه 26/32

فوز الأهلى على بترول اسيوط بنتيجه 12/32

ترتيب المجموعه الأولى عقب الجوله الثانيه

الأهلى برصيد ٦ نقاط

مصر للبترول برصيد ٤ نقاط

اصحاب الجياد أ برصيد ٤ نقاط

بترول اسيوط برصيد ٢ نقطه

المجموعه الثانيه

فوز الاوليمبى أ على طلائع الجيش بنتيجه 21/22

فوز الطيران على اكتوبر بنتيجه 21/29

ترتيب المجموعه الثانيه

الاوليمبى برصيد ٦ نقاط

الجيش برصيد ٤ نقاط

الطيران برصيد ٤ نقاط

اكتوبر برصيد ٢ نقطه

المجموعه الثالثه

فوز سموحه أ على بورسعيد بنتيجه 29/37

فوز باكوس على الزمالك أ بنتيجه 24/28

ترتيب المجموعه الثالثه عقب نهايه الجوله الثانيه

سموحه أ برصيد ٦ نقاط

باكوس برصيد ٤ نقاط

الزمالك أ برصيد ٤ نقاط

بورسعيد برصيد ٢ نقطه

المجموعه الرابعه

فوز سبورتنج على حدائق الاهرام بنتيجه 28/36

فوز الزهور أ على غزل المحله بنتيجه 30/37

ترتيب المجموعه الرابعه عقب نهايه الجوله الثانيه

سبورتنج برصيد ٦ نقاط

الزهور أ برصيد ٦ نقاط

حدائق الاهرام برصيد ٢ نقطه

غزل المحله برصيد ٢ نقطه

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