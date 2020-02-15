الزمالك يكتسح الصيد في دوري الهوكي

اكتسح فريق الزمالك للهوكي نظيره الصيد بخامسة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب الزمالك بمركز شباب الجزيرة. شباب الجزيرة. قلب الزمالك تاخر خلال الشوط الأول إلى هدفين في الشوط الثاني وعزز تقدم في الشوط الثالث بهدفين وأختم الشوط الرابع بتسجيل هدف. تقدم في الشوط الثالث بهدفين وأختم الشوط الرابع بتسجيل هدف. بهذه النتيجة يحصد الزمالك عشر نقاط يحتل المركز السابع بينما الصيد يحتل المركز الخامس أربعة عشر نقاط.

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