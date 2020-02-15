أهداف مباراة اتحاد جدة وأولمبيك آسفي فى البطولة العربية

قطع فريق اتحاد جدة السعودي بطاقة التأهل الى الدور قبل النهائي من بطولة “كأس محمد السادس لأندية الأبطال” (البطولة العربية)، وذلك عقب فوزه على مضيفه أولمبيك آسفي المغربي 1-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت 15-2-2020، ضمن مباريات دور الثمانية للمسابقة.

وتأهل نمور جدة إلى الدور قبل النهائي، عقب تفوقه في مجموع المباراتين 2 / 1 على قروش آسفي، حيث تعادل الفريقين 1 / 1 في مدينة جدة السعودية في مباراة الذهاب.

وسجل البرازيلي رومارينيو هدف المباراة الوحيد لاتحاد جدة في الدقيقة 49، حيث توغل سعود عبد الحميد من الجهة اليمنى، ليلعب كرة عرضية، ليضعها رومارينيو بطريقة فنية رائعة في شباك مختار.

وسيواجه اتحاد جدة مواطنه فريق الشباب في الدور قبل النهائي، وهو الذي تأهل إلى الدور ذاته عقب فوزه على الشرطة العراقي 7 / صفر بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

إليكم هدف مباراة اتحاد جدة وأولمبيك آسفي فى البطولة العربية اليوم

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