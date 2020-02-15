أهداف مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول الفوز الـ17 على التوالي، وتغلب على مضيفه نوريتش سيتي 1 /صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت 15-2-2020 على ملعب “كارو رود”، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

وسجل ليفربول فوزه الخامس والعشرين هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وبسجل خالي من الهزائم.

ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 76 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد نوريتش عند 18 نقطة في المركز العشرين الاخير.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز للبديل السنغالي “ساديو ماني” الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 78، بعدما تلقى تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء من جوردان هندرسون ليسدد بشكل مباغت إلى داخل الشباك.

إليكم هدف مباراة ليفربول ونوريتش سيتي فى البريميرليج اليوم

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