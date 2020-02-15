نتيجة مباراة اتحاد جدة وأولمبيك آسفي فى البطولة العربية

يحل فريق اتحاد جدة السعودي ضيفاً على فريق أولمبيك آسفي المغربي، فى أهم مباريات اليوم السبت 15-2-2020، في إياب دور ربع نهائي “كأس محمد السادس لأندية الأبطال” البطولة العربية.

تنطلق المباراة فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت جرينتش، وستنقل المباراة عبر قناة أبو ظبي سبورتس إتش دي 1، بتعليق عامر عبد الله.

وكان لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة ، انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 ، ليحتاج الفوز لأكثر من هدفين ، من أجل حجز مقعده في نصف نهائي البطولة العربية.

ويمر الاتحاد حالياً بفترة صعبة ، وذلك عقب اقالة تين كات من على رأس الجهاز الفني ، فور فشله في قياد العميد لعبور ضمك وسقوطه بهدفين مقابل هدف ، ليتجمد رصيدهم عند 19 نقطة في المركز 12.

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ووصل الاتحاد إلى هذا الدور بعد تخطيه العهد اللبناني في دور 32، وتجاوز الوصل الإماراتي بالفوز عليه ذهاباً وإياباً في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يتطلع فريق أولمبيك آسفي إلى الوصول للدور نصف النهائي للبطولة العربية لأول مرة في تاريخه بعد المستويات المميزة التي قدمها في هذه النسخة.

وسبق لأولبميك آسفي أن شارك في المسابقة في نسخة وحيدة كانت في عام 2006 حينما خرج من الدور ثمن النهائي حينما خسر من النصر السعودي بركلات الترجيح.

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