برشلونة ينجو من فخ خيتافي ويواصل الضغط على ريال مدريد

واصل برشلونة الضغط على منافسه ريال مدريد بعد فوزه على ضيفه خيتافي بصعوبة بالغة.



وانتصر برشلونة 2-1 على خيتافي اليوم السبت ضمن الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد المتصدر والذي لعب مباراة أقل، فيما توقف رصيد منافسه العنيد وثالث الترتيب عند 42 نقطة.



وسجّل ثنائية برشلونة كلّ من الفرنسي أنطوان غريزمان بصناعة من ميسي وسيرجي روبرتو (33 و39)، فيما ذلّل البديل آنخل الفارق (66).



واستمر غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن التسجيل للمباراة الرابعة توالياً، كما يشعر عشاق الفريق الكاتالوني بالقلق إثر إصابة جوردي ألبا وخروجه من الملعب في الدقيقة الثانية والعشرين.



وبدا أنّ خيتافي القادم من ضواحي مدريد والفائز في مبارياته الأربع الأخيرة في طريقه إلى إنجاز جديد، إذ سيطر على بداية المباراة بشكل كبير.



وألغى الحكم مستعيناً بتقنية الفيديو هدفاً لخيتافي سجله الكاميروني آلان نيوم، بعد خطأ على المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي (23).



تابع الضيوف ضغطهم وسدّد مارك كوكوريا بجانب القائم الأيمن لمرمى الحارس الألماني مارك اندريه تير شتيغن، بعد مجهود من خايمي ماتا (26).



لكن في غضون دقائق قليلة انقلبت المباراة لمصلحة برشلونة.



وساهم الأرجنتيني ليونيل ميسي باختراق دفاع خيتافي القوي، عندما لعب تمريرة بحرفنة إلى الفرنسي المندفع أنطوان غريزمان، فوضعها بيسراه فوق الحارس المتقدم (34).



وشنّ برشلونة هجمة مركزة وصلت إلى البديل جونيور فيربو لعبها من اليسار إلى يمين المنطقة، تابعها سيرجي روبرتو محكمة في الزاوية الأرضية اليمنى هدفا ثانيا (39).



وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول أهدر ميسي هدفاً ثالثاً لبرشلونة من رأسية جميلة، في ظل تألق الحارس دافيد سوريا (45+3).



وفي الشوط الثاني، سجّل البديل المخضرم أنخل رودريغيز أجمل أهداف المباراة بكرة على الطائر سكنت الزاوية اليمنى لمرمى برشلونة (66).



ردّ فاتي بكرة صدها الحارس (70)، ثم ضاعت كرة التعادل في ظلّ دفاع مرتبك لبرشلونة وفرصة أنقذها تير شتيغن على ثلاث دفاعات عن خط المرمى (72).



أهدر بعدها غريزمان فرصة سانحة من موقع نقطة الجزاء سددها بيمناه صاروخية فوق العارضة (74).



وسبق المباراة حملة تضامنية من لاعبي برشلونة مع زميلهم المصاب الفرنسي عثمان ديمبيلي ومع ضحايا مرض كورونا.



المصدر: بي إن سبورت