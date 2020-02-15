لايبزيغ يهزم بريمن بثلاثية ويعتلي صدارة الدوري الألماني



حقق فريق لايبزيغ فوزًا كبيرًا على ضيفه فيردربريمن بثلاثة أهداف نظيفة، السبت، في مباراة لُعبت لصالح منافسات الجولة 22 من الدوري الألماني لكرة القدم.



بدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة وتمكنوا خلال شوطها الأول من تسجيل ثنائية بدأها لوكاس كلوسترمان في الدقيقة 18، أتبعه المهاجم التشيكي باتريك ستشيك بهدف ثان عند الدقيقة 39.



في الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض ضغطهم ونجحوا في إضافة هدف ثالث وقع عليه الفرنسي نوردي موكيلي في الدقيقة 46.



بهذا الفوز، صعد لايبزيغ لصدارة جدول ترتيب الدوري مؤقتًا برصيد 45 نقطة، بينما واصل فيردبريمن نتائجه السيئة وتجمد رصيده عند النقطة 17 في المركز السابع عشر وقبل الأخير.



وفي نتائج أخرى، انتصر هيرتا برلين على مضيفه بادربورن بهدفين لهدف، وسقط هوفنهايم على أرضه أمام فولفسبورغ بهدفين لثلاثة، فيما خطف باير ليفركوزن فوزًا مثيرًا من أرض يونيون برلين بثلاثة أهداف لهدفين.





واصبح باير ليفركوزن رابعا موقتا بفوزه القاتل على مضيفه أونيون برلين الصاعد 3-2.



افتتح المخضرم كريستيان غنتنر القادم من شتوتغارت التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة السابعة، وعادل لاعب خط الوسط الشاب كاي هافرتس النتيجة (22)، ثم أضاف الفرنسي موسى ديابي لاعب باريس سان جرمان السابق هدف التقدم لليفركوزن 83.



أعاد ماريوس بالتر النتيجة الى التعادل في الدقيقة 89، لكن كريم بلعربي حسم النتيجة لفريقه ليفركوزن بالهدف الثالث 90+4.



واضاف ليفركوزن ثلاث نقاط إلى رصيده ليصبح 40 نقطة، ما رفعه موقتا إلى المركز الرابع بانتظار مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ ضد مضيفه فورتونا دوسلدورف لاحقا.



وقاد الهولندي فاوت فيغهورست فريقه فولفسبورغ التاسع للفوز على مضيفه هوفنهايم الثامن 3-2، بتسجيله ثلاثية في الدقائق 18 و52 من ركلتي جزاء و71، فيما سجل النمسوي كريستوف باومغارتنر (45) والكرواتي أندري كراماريتش (60 من ركلة جزاء) لصاحب الأرض.



وسقط بادربورن متذيل الترتيب أمام ضيفه هرتا برلين 1-2، ليرتقي الاخير الى المركز الثالث عشر.



سجل دنيس سربيني (51) لبادربورن، والبلجيكي ديدريك بويوتا (10)، والنيجيري جاميلو كولينز (67 خطأ في مرمى فريقه) لهرتا.



وهي المباراة الأولى لهرتا برلين بعد رحيل مدربه السابق يورغن كلينسمان الذي قاد لفريق لمدة 76 يوما فقط، خاض خلالها عشر مباريات بينها واحدة في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس، ففاز في ثلاث وتعادل مثلها وخسر اربع مباريات.



وتعادل اوغسبورغ مع فرايبورغ بهدف لفيليب ماكس (38) مقابل هدف ليانيك هابرير (51).



ورفع اوغسبورغ رصيده إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل 33 نقطة لفرايبورغ السابع.

المصدر: الأناضول + فرانس برس