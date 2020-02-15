رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم السبت 15 فبراير 2020: عودة الساحر.. التأهب لخطف صفقة برشلونة الكبري.. كلوب يصدم الريال.. عرض خرافي لضم الصخرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم السبت 15 فبراير 2020: عودة الساحر.. التأهب لخطف صفقة برشلونة الكبري.. كلوب يصدم الريال.. عرض خرافي لضم الصخرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 15 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تخطيط الملكي للتعاقد مع رحيم ستيرلينج وكيفين دي بروين نجمي مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يسعى لإستغلال أزمة مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يسعى لإستغلال أزمة مانشستر سيتي الإنجليزي بعد حرمانه من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) فرض عقوبة على مانشستر سيتي بحرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين بداية الموسم المقبل بسبب انتهاكه لقواعد ترخيص اليويفا واللعب المالي النظيف وهو ما يضع ريال مدريد في قلب القضية.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد المهتم دائمًا بسوق الانتقالات لديه من بين أهدافه العديد من نجوم مانشستر سيتي منافسهم المقبل في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في ظل تخطيط اليويفا لحرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين يمكن لبعض اللاعبين في تشكيلة بيب جوارديولا الرحيل عن ملعب الاتحاد في الصيف المقبل وسيكون ريال مدريد مستعدًا للفوز بخدمات بعض النجوم إذا لزم الأمر.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه سيكون هناك أبرز اللاعبين المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد من مانشستر سيتي وهو رحيم ستيرلينج بعد محاولات الملكي ضمه في الصيف الماضي مقابل 80 مليون يورو بالإضافة إلى جاريث بيل كجزء من الصفقة.

ويعتبر سترلينج البالغ من العمر 25 عامًا من أبرز النجوم في تشكيل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا وهو موجود بالفعل في أجندة تعاقدات ريال مدريد وبهذا السيناريو الجديد سيكون ريال مدريد المرشح المثالي لضمّه.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه يمكن رؤية البلجيكي كيفين دي بروين في صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل من أجل اللعب مع مواطنيه إيدين هازارد وتيبو كورتوا.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه إذا قدم ريال مدريد آداء رفيع المستوى أمام مانشستر سيتي في دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا ومع وجود هذه العقوبة وإمكانية استبعاد مانشستر سيتي من النسختين المقبلتين في بطولة دوري أبطال أوروبا سيكون الأمر أكثر خطورة لخسارة أبرز نجومهم في الصيف المقبل.

- نجم إنتر ميلان على رادار ريال مدريد في الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار نجم دفاع إنتر ميلان في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في نهاية الموسم الحالي.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن ريال مدريد على إستعداد لتقديم لوكا مودريتش بالإضافة إلى مبلغ ما بين 50 إلى 60 مليون يورو من أجل ضم سكرينيار.

وكشف الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان أبدى في الفترة الأخيرة إهتمامه بالتعاقد مع لوكا مودريتش وأن ريال مدريد يخطط لإدراجه في صفقة لخفض سعر النجم البالغ من العمر 25 عاماً.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن سكرينيار يلعب في إنتر ميلان منذ عام 2017 قادماً من سامبدوريا وخاض مع إنتر ميلان 116 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف وأن عقده ينتهي في 2023.

- أزمة بين راموس وإدارة نادي ريال مدريد

وضع اللاعب الدولي الاسباني سيرجو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني إدارة الفريق بقيادة فلورنتينو بيريز في أزمة بعد اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع النادي الملكي.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية:" المفاوضات بين سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد الإسباني مع إدارة النادي الملكي ما زالت مستمرة من أجل تمديد عقد الكابيتانو حيث ينتهي عقد المدافع الدولي الاسباني مع نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في يونيو 2021".

وأضافت الصحيفة الاسبانية:" اللاعب الدولي الاسباني سيرجو راموس يريد تمديد عقده مع نادي ريال مدريد لعامين آخرين حتى صيف 2023 اما نادي ريال مدريد من ناحية أخرى، لديه سياسة تتعلق باللاعبين كبار السن، حيث يُفضل النادي التجديد موسمًا تلو الآخر".

واختتمت الصحيفة تقريرها:" هذه السياسة اتبعها النادي برئاسة فلورنتينو بيريز، مع العديد من اللاعبين في الماضي، ويُعتبر البرتغالي بيبي مثالا على رفض هذه السياسة، وقرر الرحيل لكن راموس صاحب ال32 عاما الذي أظهر قوة بدنية هذا الموسم، يريد أن يكون مستقبله آمنًا بما يكفي، للتركيز في الحفاظ على قمة مستواه، لكي يُشارك في نهائيات كأس العالم 2022 مع المنتخب الإسباني في النهاية راموس وريال مدريد من المتوقع أن يتوصلا لاتفاق في الأسابيع المقبلة".

- سان جيرمان يُفسد مخطط ريال مدريد لخطف مبابي

يسعى نادي باريس سان جرمان الفرنسي، لتقديم عرض خرافي للنجم الفرنسي كيليان مبابي، في محاولة أخيرة لإقناعه بالبقاء داخل ملعب حديقة الأمراء.

ووفقًا لصحيفة "آس"، يستعد النادي الباريسي لتقديم عرض جديد لمبابي، بعقد قيمة 51 مليون يورو سنويا، ليصبح بذلك واحدا من أغنى اللاعبين في العالم.

ويتقاضى مبابي حاليا 15 مليون يورو سنويا، مما يعني أن العقد الجديد سيضاعف راتبه الحالي بأكثر من 3 مرات.

وسيحاول النادي الفرنسي إقناع مبابي بالبقاء مع الفريق، بهذا العرض "المذهل"، خاصة مع تزايد مشكلاته مؤخرا مع مدرب الفريق توماس توخيل، وكثرة الأنباء عن رغبته بالرحيل خارج فرنسا.

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وفي حال توقيعه على العقد الجديد، سيتجاوز المهاجم الفرنسي الشاب زميله في الفريق نيمار، الذي يتقاضى قرابة 37 مليون يورو سنويا.

وسيكون على مبابي، البالغ من العمر 21 عاما، اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله، الصيف المقبل، سيحدد بقاءه في باريس أو رحيله صوب بطولة دوري أكثر قوة.

- عودة الساحر.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه لمباراة فريق سيلتا فيجو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني.

وجاءت القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا - اريولا - توني فيديس.

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجو راموس - فاران - مارسيلو - ميندي.

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو.

خط الهجوم : كريم بنزيما - ايدين هازارد - يوفيتش - جاريث بيل - ڤيتسيوس.

- كلوب يصدم ريال مدريد

استبعد الألماني يورغن كلوب أن يكون فريقه ليفربول الإنجليزي المرشح لإحراز دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتكرار إنجاز الموسم الماضي.

وأشار المدرب الألماني إلى أنه من الصعب التوقع بالمرشح الأبرز للتتويج بدوري الأبطال، مع وجود عدد كبير من الفرق القوية في دور الـ16 من البطولة، الذي سينطلق الثلاثاء المقبل، كما استبعد أن يكون حسم فريقه المبكر للقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عاملا يرشح ليفربول للبطولة الأوروبية، وفقا لصحيفة "غارديان".

ورشح كلوب 5 فرق أوروبية لإحراز البطولة، واستبعد ريال مدريد الإسباني، الذي حقق البطولة 4 مرات في آخر 6 مواسم.

وقال كلوب: "كان يوفنتوس المرشح المفضل لدي قبل بداية الموسم، لكن من الواضح أنني لا أشاهد كرة القدم الإيطالية بشكل كاف لأنني لا أستطيع أن أفهم سبب عدم تقدمهم بعشر نقاط على قمة دوري الدرجة الأولى.. لديهم أكبر تشكيلة رأيتها في حياتي. لاعبون ممتازون، إنه أمر جنوني".

وأضاف: "تشكيلة بايرن ميونيخ هائلة أيضا، وباريس سان جرمان مذهل عندما يكون جميع اللاعبين جاهزين بدنيا، ولا يمكنك أبدا استبعاد برشلونة، ودعنا لا ننسى مانشستر سيتي، لأن دوري أبطال أوروبا سيكون أحد أهدافهم الكبيرة".

- زيدان يزف خبرا سعيدا لجماهير ريال مدريد

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن مدى جاهزية نجم الفريق ، البلجيكي إيدين هازارد قبل مواجهة سيلتا فيجو المقرر إقامتها على ملعب سانتياجو بيرنابيو غدا الأحد.

ويلتقي ريال مدريد مع سيلتا فيجو غدا الأحد على ملعب البيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "مع هازارد يملك الفريق لاعبا عظيما ولقد حان وقت عودته للفريق".

واختتم: " لقد تدرب معنا وأصبحت حالته جيدة، لكنه لم يلعب منذ 3 أشهر، على المستوى البدني هو جاهزٌ للعب مجددًا".

- متجاهلا عقوبات مانشستر سيتي.. أمر واحد يشغل بال زيدان

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه القوية أمام سيلتا فيجو مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "الهجوم واللعب الجميل يسري في جينات ريال مدريد، لكن التوازن مطلوبٌ أيضا، علينا التمتع بكلا الخصلتين".

وتابع: "عقوبات السيتي؟ لن يغير ذلك شيئا بشأن مباراتنا القادمة معهم، هم فريقٌ عظيم، لكن كل ما يشغل بالي في هذه اللحظة هي مباراة سلتا فيجو غدًا".

وتابع: "تطوير اللمسة الأخيرة لفينيسوس؟ هي مسألة عمل فني، في عمرٍ يستوجب عليه العمل كثيرا، وهو يعلم ذلك، لديه الجودة ومع العمل ستحدث أمور رائعة".

وأضاف: "حتى اللاعبون المخضرمون لديهم هامشٌ للتحسن، فما بالك بلاعبٍ يبلغ من العمر 19 عامًا فقط"