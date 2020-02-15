رياضة | الحلم يقترب.. إيفرتون أو كريستال بالاس يشهدان تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلم يقترب.. إيفرتون أو كريستال بالاس يشهدان تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب ليفربول من التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج هذا الموسم بعدما وسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني لـ 25 نقطة، بعد الفوز اليوم على فريق نورويتش سيتى ضمن مباريات الجولة الـ 26 من البريميرليج، بهدف دون رد سجله النجم السنغالي ساديو مانى فى الشوط الثانى من زمن المباراة، ليصل الريدز للنقطة 76 فى صدارة البطولة.

ويتبقي لفريق يورجن كلوب 12 مباراة ويحتاج ليفربول فقط للفوز خلال الـ 5 مباريات المتبقية ليصل للنقطة 91 وهو ما لم يستطيع أى فريق الوصول إليه، لأن مان سيتي فى حال الفوز خلال الـ 13 مباراة المتبقية له فى الدوري الإنجليزي سيصل للنقطة 90 وهو الأن يملك 51 نقطة فقط.

الـ 5 مباريات المتبقية لفريق ليفربول للتتويج بالبريميرليج:-

الاثنين 24 فبراير.. يستضيف ليفربول نظيره ويست هام

السبت 29 فبراير يستضيف واتفورد نظيره ليفربول

السبت 7 مارس يستضيف ليفربول نظيره بورنموث

الاثنين 16 مارس يستضيف إيفرتون نظيره فريق ليفربول

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السبت 21 مارس ليفربول يستضيف كريستال بالاس

بينما الـ 5 مباريات المتبقية لفريق مانشستر سيتى

مانشستر سيتي ضد ويست هام

ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

مانشستر سيتي ضد بيرنلى

بينما يوم السبت 21 مارس سيشهد مباراة قوية عندما يحل السيتي ضيف على تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

فى حال فوز الريدز خلال الـ 5 مباريات المتبقية وأيضًا فاز مانشستر سيتي بـ 5 مباريات المتبقية سيكون ملعب أنفيلد على موعد مع التاريخ يوم 21 مارس بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي البريميرليج هذا الموسم.