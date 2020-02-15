رياضة | ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء الجولة الـ18

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء الجولة الـ18 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2020.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء الجولة الـ18:-

بدأت الجولة، يوم الإثنين الماضي، بمواجهة الاتحاد أمام ضمك، والتي انتهت بفوز ضمك بهدفين مقابل هدف.

فيما شهد يوم الخميس الماضي لقائين مثيريين، حيث أسقط الحزم نظيره الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، عن طريق، لاعب الحزم تراندبيرج بتمريره حاسمة استقرت في شباك الاتفاق عند الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل يودا الهدف الثاني للحزم بعد 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يحرز سعد السلولي هدف تقليص الفارق لصالح الاتفاق النتجية عند الدقيقة51، فيما سجل ستراندبيرج الهدف الثالث للحزم من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 59، قبل أن يحرز الاتفاق الهدف الثاني عند الدقيقة 65.

بينما حقق الهلال فوزًا ثمينًا على مضيفه الفيحاء بهدف دون رد، أحرزه محمد البريك عند الدقيقة 69.

واستأنفت الطولة يوم الجمعة الماضية بتعادل العدالة سلبيا مع التعاون، وتحقيق النصر، فوزًا كاسحًا على مضيفه الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين، افتتحهم عبد الرزاق حمد الله لصالح النصر عند الدقيقة 14، قبل أن يدرك دانيلو اسبريليا هدف التعادل للشباب عند الدقيقة 36، فيما أحرز كرستيان جوانكا الهدف الثاني عند الدقيقة 59، قبل أن يسجل حمد الله هدف التعادل من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 83، ليسجل حمد الله الهدف الثالث للعالمي "الهاتريك" بركلة جزاء عند الدقيقة 90+2، قبل أن يحرز خالد الغنام الهدف الرباع عند الدقيقة 90+5.

فيما الوحدة، الفوز على نظيره الأهلي بهدفين نظيفين، عن طريق لويس غوستافو في الدقيقة 28، ويوسف نياكات الهدف الثاني عند الدقيقة 82.

واختتمت الجولة اليوم، بمباراة الرائد أمام ابها، والتي انتهت بفوز الرائد بهدفين دون رد، بينما تعادلا فريقا الفتح والفيصلي بهدفين كل فريق.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:-

1-الهلال برصيد 41 نقطة

2- النصر برصيد 38 نقطة

3- الأهلي برصيد 33 نقطة

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4- الوحدة برصيد 33 نقطة

5- الرائد برصيد 30 نقطة

6-التعاون برصيد 28 نقطة

7- الفيصلي برصيد 28 نقطة

8- أبها برصيد 23 نقطة

9- الحزم برصيد 22 نقطة

10- الفيحاء برصيد 21 نقطة

11- الاتفاق برصيد 20 نقطة

12- الاتحاد برصيد 19 نقطة

13- الحزم برصيد 16 نقطة

14- ضمك برصيد 14 نقاط

15- العدالة برصيد 13 نقاط

16- الفتح برصيد 12 نقاط