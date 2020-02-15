رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم السبت 15 / 2 / 2020: الساحر جاهز لمواجهة الزمالك.. بشرى سارة قبل موقعة صن داونز.. نجم الأحمر مهدد بعدم المشاركة في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم السبت 15 / 2 / 2020: الساحر جاهز لمواجهة الزمالك.. بشرى سارة قبل موقعة صن داونز.. نجم الأحمر مهدد بعدم المشاركة في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم السبت 15 - 2 - 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها جاهزية نجم الفريق لمواجهة الزمالك في السوبر المصري يوم 20 فبراير الجاري بالإمارات.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم السبت:-

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت

خاص.. الأهلي يواجه صن داونز على ملعب السلام بحضور 10 آلاف مشجع

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن اللجنة الأمنية أكدت على إقامة مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي أقرت بخوض اللقاء على ستاد السلام وبحضور ١٠ ألاف مشجع.

وأضاف المدير التنفيذي للنادي الأحمر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"اللجنة الأمنية أكدت إقامة المباراة على ستاد السلام بحضور ١٠ ألاف مشجع لكن النادي لا يزال في اتصالات مع المسئولين لنقله لاستاد القاهرة.

وتابع :" الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لنقل اللقاء لاستاد القاهرة ويبذل محاولات مع الجهات الأمنية لإقامة اللقاء بالجمهور الذي يريده الأهلي".

وواصل :"بالأمس تم إقامة حفل في الاستاد وبه ١٠٠ ألف متفرج والأمن قادر على تأمين مثلهم من الجماهير في مباراة كرة قدم".

وأتم حديثه :"نتمنى الحصول على الموافقات الأمنية لإقامة اللقاء الهام على ستاد القاهرة".

الكونغولي "ندالا" والجامبي "جاساما" يديران مباراتي الأهلي ضد صن داونز

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، إلى الحكم الجامبي بكاري جاساما، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الكاف، قام بتعيين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو كحكم ساحة، في ذهاب دور الثمانية والتي ستقام في القاهرة لدوري الأبطال.

ويحل صن داونز الجنوب إفريقي، ضيفًا على الأهلي، مساء يوم 29 فبراير الجاري بالقاهرة، في ذهاب دور الثمانية، على أن تكون مباراة الإياب في 7 مارس المقبل، بجنوب إفريقيا.

تعرف على أخبار النادي الأهلي اليوم

الأهلي يعلن جاهزية رمضان صبحي لموقعة السوبر

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سفر رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر ضمن بعثة الفريق التي ستسافر إلى الإمارات الاثنين المقبل استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة بأن تواجد رمضان ضمن بعثة الأهلي جاء بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية وأبعدته عن المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر.

وكان رمضان قد انتظم في التدريبات الجماعية للأهلي اليوم السبت بعدما تعافى من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري الذي سيقام بالإمارات.

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الأهلي يحصن نجمه "المتألق" من الإغراءات

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اتخاذ قرار تجاه محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقب ظهوره بمستوي مميز بالفترة الأخيرة.

واستقر مجلس الإدارة بالاتفاق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على تعديل عقد محمد هاني لاعب الفريق، ووضعه ضمن الفئة الثانية للاعبين.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب في عقده الجديد، على مبلغ 3 ملايين جنيه سنويًا، ترتفع بقيمة نصف مليون جنيه بالموسم التالي.

وتأتي خطوة الأهلي، للحفاظ على قوامه الأساسي خاصةً أن اللاعب يُعد أهم الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ توليه المسئولية الفنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 20 فبراير الجاري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

موجز أخبار النادي الأهلي

فايلر يضم 25 لاعبا استعدادا لمباراة الزمالك بالسوبر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على اصطحاب 25 لاعبًا ضمن قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة الزمالك، بالسوبر المصري.

ومن المقرر أن يتواجد رمضان صبحي لاعب الفريق، ضمن القائمة المسافرة، بالرغم من عدم جاهزيته الطبية حسب تعليمات المدير الفني، لحسم موقفه في الإمارات.

وتُغادر بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي، إلى أبوظبي الإماراتية، يوم الإثنين المقبل، على أن يستقبل البعثة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والذي يسبق البعثة بيوم كامل.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء يوم 20 فبراير الجاري على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

"الركبة" تهدد مشاركة صانع ألعاب الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

يخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي اليوم على هامش مران الفريق، من أجل التأكيد على جاهزيته لمواجهة السوبر المصري.

ويأتي خضوع محمد مجدي قفشة للاختبار الطبي، من أجل الاطمئنان على سلامته، عقب معاناته من آلام الركبة والتي أبعدته عن المشاركة أمام المصري البورسعيدي بالدوري العام.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالك، بالسوبر.

وتغادر بعثة الفريق الأول برئاسة خالد الدرندلي، متجهة إلى أبوظبي في الإمارات، يوم الإثنين المقبل لخوض مواجهة السوبر المصري بصفته بطلًا للدوري العام، أمام الزمالك يطل كأس مصر.

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة صن داونز