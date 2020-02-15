رياضة | ننشر حصاد 10 جولات في دوري القسم الرابع ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر حصاد 10 جولات في دوري القسم الرابع ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت منافسات الجولة العاشرة بدورى القسم الرابع ببنى سويف عن حفاظ معلمين الواسطى على صدارته لجدول المجموعة بجانب وصافة اهناسيا بجدول الترتيب فيما استمر بوش الرياضى بقاع الجدول دون أى انتصار .

وخلال مباريات الجولة العاشرة شهدت الأربع مباريات إحراز 15 هدف .

مركز شباب باروط تعادل أمام مضيفه مركز شباب الفشن بنتيجة 2/2 ليرتفع رصيد الفشن للنقطة 20 نقطة بالمركز الثالث، فيما ارتفع رصيد باروط إلى 11 نقطة ليحتل المركز الخامس .

ونجح اهناسيا الرياضى تحقيق فوز هام على الشبان المسلمين بنتيجة 1/2 بهدفين لهدف ، ليحافظ اهناسيا على المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما توقف رصيد الشبان المسلمين عند 10 نقاط بالمركز السادس .

وبملعب مركز شباب المدينة نجح نادى سمسطا تحقيق الفوز الثالث على التوالي بقيادة مديره الفنى أحمد رمضان، وذلك بعد فوزه أمام مركز شباب الواسطى بنتيجة 1/2 محتلا المركز الرابع برصيد 15 نقطة فيما يحتل مركز شباب الواسطى المركز السابع برصيد 9 نقاط .

وحقق معلمين الواسطى " لافازا " فوزا بخماسية نظيفة أمام بوش الرياضى " ليدرز " ليحافظ معلمين الواسطى على صدارة المجموعة برصيد 26 نقطة فيما يحتل بوش المركز الثامن بدون نقاط .

ويسرد "الخليج 365 الرياضى" أهم أرقام وملامح 10 جولات بالقسم الرابع ببنى سويف:

معلمين الواسطى أكثر الفرق تحقيقا للفوز بعدد ثمانى مباريات فيما لم يحقق بوش الرياضى اى فوز رغم مرور 10 جولات .

وعلى صعيد تلقى الخسارة يحتفظ معلمين الواسطى بسجله الخالى من الهزيمة فيما تلقى بوش الرياضى 10 هزائم .

وعلى صعيد التعادلات فقد حقق مركز شباب الواسطى ثلاث تعادلات فيما لم يحقق نادى سمسطا الرياضى اى تعادل بالمسابقة .

وينفرد معلمين الواسطى بصدارة الفرق الاكثر تهديفا بالمسابقة برصيد 29 هدف فيما تلقت شباك بوش الرياضى 40 هدف حتى الآن .

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وشهدت مباريات المسابقة حتى الآن إحراز 131 هدف خلال 10 جولات .

ترتيب القسم الرابع ببنى سويف .

1 - معلمين الواسطى 26 نقطة

2 - اهناسيا 23 نقطة

3 - مركز شباب الفشن 20 نقطة

4 - سمسطا الرياضى 15 نقطة

5 - باروط 11 نقطة

6 - الشبان المسلمين 10 نقاط

7 - مركز شباب الواسطى 9 نقاط

8 - بوش الرياضى صفر