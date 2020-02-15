رياضة | 5 مواجهات قوية بالجولة 15 لمجموعة الصعيد في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مواجهات قوية بالجولة 15 لمجموعة الصعيد في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر 5 مباريات قوية في إطار منافسات الجولة 15 للمجموعة الأولى من دوري القسم الثاني، وتختتم الجولة يوم الإثنين بلقاء تليفونات بني سويف مع البنك الأهلي.

ومن المقرر أن يخوض فريق بني سويف بقيادة حسن موسى، لقاء قمة، مع الألومنيوم بقيادة ياسر الكناني.

ويدخل الفريق السويفي اللقاء في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فيما يحتل فريق الألومنيوم برصيد 29 نقطة، وشهدت مباراة الدور الأول، فوز فريق الألومنيوم بهدف نظيف.

كما يلتقي في لك الجولة المرتقبة كلاً من :

- ديروط مع شبان قنا

على ملعب ديروط، يسعى فريق شبان قنا صاحب المركز الرابع بقيادة كمال الزين برصيد 26 نقطة إلى مواصلة الصحوة والتقدم إلى القمة، عندما يواجه فريق ديروط صاحب المركز قبل الأخير بقيادة ياسر عبد العليم برصيد 8 نقاط، وشهدت لقاء الدور الأول، فوز فريق شبان قنا بهدف دون رد.

-- الإعلاميين مع سوهاج

يستقبل فريق الإعلاميين صاحب المركز السادسبرصيد 18 نقطة، نظيره فريق سوهاج التاسع برصيد 16 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة الدور الأول.

- بترول أسيوط مع المنيا

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يلعب فريق بترول أسيوط السابع برصيد 18 نقطة مع فريق المنيا صاحب المركز الثامن رصيد 16 نقطة، وحقق فريق المنيا الفوز بهدف في الدور الأول.

- الفيوم مع طهطا

يلتقي فريق الفيوم صاحب المركز العاشر بقيادة كرم جابر برصيد 14 نقطة مع فريق طهطا متذيل المجموعة بقيادة مصطفى حكيم برصيد 4 نقاط، وتعادل الفريقين بدون أهداف في الدور الأول.

- تليفونات بني سويف مع البنك الأهلي

يقام يوم الإثنين، لقاء تليفونات بني سويف صاحب المركز الخامس بقيادة أبو العينين شحاته برصيد 21 نقطة، مع فريق البنك الأهلي متصدر المجموعة بقيادة عيد مرازيق برصيد 31 نقطة في مواجهة صعبة على المتصدر.

ويأمل البنك في مواصلة انتصاراتة المتتالية للحافظ على القمة، بينما يسعى فريق التليفونات إلى الفوز لتقليص الفارق للاقتراب من القمة، وحقق البنك الفوز في الدور الأول، بثلاثة أهداف مقابل هدف .

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 31 نقطة

2- الألومنيوم 29 نقطة

3- بنى سويف 28 نقطة

4- شبان قنا 26 نقطة

5- تليفونات بني سويف 21 نقطة

6- الإعلاميين 18 نقطة

7- بترول أسيوط 18 نقطة

8- المنيا 16 نقطة

9- سوهاج 16 نقطة

10- الفيوم 14 نقطة

11- ديروط 8 نقاط

12- طهطا 4 نقاط