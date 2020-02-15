رياضة | بعد تخطي نوريتش سيتي.. كم نقطة يحتاجها ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تخطي نوريتش سيتي.. كم نقطة يحتاجها ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق ليفربول انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، وتغلب على فريق نوريتش سيتي بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج، ليستمر الريدز في الزحف نحو حسم لقب البطولة الغائب عن خزينة بطولاته منذ موسم 1989 – 1990.

وجاء هدف ليفربول الوحيد في شباك نوريتش سيتي في مباراة اليوم عن طريق اللاعب السنغالي ساديو ماني بالدقيقة 78 اثر تمريرة من زميله جوردون هندرسون، ليفوز الريدز 1 / 0.

ماذا يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

رفع ليفربول رصيد نقاطه إلي (76 نقطة) ويحلق بعيدًا بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، واتسع الفارق بينه وأقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي إلي 25 نقطة كاملة، حيث يحتل السيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد (51 نقطة).

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يتبقي لفريق ليفربول 12 مباراة بالدوري الإنجليزي بـ(36 نقطة)، بينما يتبقي لمانشستر سيتي 13 مباراة بـ(39 نقطة).

ويحتاج فريق ليفربول للفوز في 5 مباريات قادمة فقط من مبارياته المتبقية بالدوري الإنجليزي وحصد (15 نقطة) للتتويج رسميًا بلقب البريميرليج حيث سيصل رصيده في هذه الحالة لـ 91 نقطة، بينما سيكون أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه منافسه مانشستر سيتي حال الفوز في جميع مبارياته المتبقية بالبطولة 90 نقطة فقط.

ويواجه فريق ليفربول نظيره وست هام يونايتد يوم 24 فبراير الجاري بالجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، ثم يواجه فريق واتفورد يوم 29 من الشهر نفسه بالجولة الثامنة والعشرين، بينما يلتقي الريدز مع فريق بورنموث يوم 7 مارس المقبل بالجولة التاسعة والعشرين، ثم يصطدم بفريق إيفرتون يوم 14 من الشهر نفسه.

ويستطيع ليفربول حال استمراره في تحقيق الانتصارات بالمباريات المقبلة التتويج رسميًا بلقب بطولة الدوري الإنجليزي في مباراته ضد كريستال بالاس بالجولة الـ31 من البطولة والمقرر لها 21 مارس المقبل.