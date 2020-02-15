رياضة | بعد فوز ليفربول.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز ليفربول.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ليفربول فوز غاليًا وصعبًا على مضيفه فريق نورويتش سيتى ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بهدف دون رد.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم السنغالي ساديو مانى العائد من الإصابة فى الدقيقة 78 من زمن المباراة، وبذلك النتيجة إبتعد الريدز عن منافسه مانشستر سيتي ب 25 نقطة وإقترب من حسم لقب البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول على نورويتش سيتى:-

ليفربول 76 نقطة

مانشستر سيتي 51 نقطة

ليستر سيتي 50 نقطة

تشيلسي 41 نقطة

شيفيليد يونايتد 39 نقطة

توتنهام هوتسيبير 37 نقطة

وولفرهامبتون 36 نقطة

إيفرتون 36 نقطة

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مانشستر يونايتد 35 نقطة

بيرنلي 34 نقطة

أرسنال 31 نقطة

نيوكاسل يونايتد 31 نقطة

ساوثهامبتون 31 نقطة

كريستال بالاس 30 نقطة

برايتون 27 نقطة

بورنموث 26 نقطة

أستون فيلا 25 نقطة

ويست هام 24 نقطة

واتفورد 24 نقطة

نورويتش سيتى 18 نقطة