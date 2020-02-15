رياضة | موعد مباراة ليفربول المقبلة.. صراع ناري ضد أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة.. صراع ناري ضد أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق ليفربول، من تحقيق فوز مهم جداً وصعب على نادي نوريتش سيتي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

سجل هدف اللقاء الوحيد النجم السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك الحارس تيم كرول.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 76 متربعا على عرش بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسجل خالي تماماً من الهزيمة.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة ليفربول المقبلة.

وينتظر فريق ليفربول مباراة صعبة أمام فريق أتلتيكو مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو.