رياضة | ليفربول يواصل التغريد منفردا في صدارة البريميرليج بفوز صعب على نوريتش سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يواصل التغريد منفردا في صدارة البريميرليج بفوز صعب على نوريتش سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على حساب فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كارو رود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب السنغالي هدف فريق ليفربول الوحيد في المباراة بالشوط الثاني بعد نزوله كبديل، وانقذ الحارس البرازيلي اليسون فريقه من كرة خطيرة في الدقيقة 89 بعد تسديدة قوية لتيمو بوكي من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الريدز تعزيزه لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة وبفارق 26 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح لتحقيق لقب البريميرليج هذا الموسم وذلك بعد غيابه منذ عام 1990.