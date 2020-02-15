رياضة | كيف ينجو مانشستر سيتي من عقوبة الإيقاف الأوروبي لمدة موسمين ؟

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تلقى عشاق ومتابعو فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي ضربة قاسية مساء أمس الجمعة عقب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حرمان بطل البيرميرليج من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل بسبب مخالفات مالية.

قرارات قاسية ضد مانشستر سيتي

الفريق الإنجليزي مانشستر سيتي متهم بارتكاب مخالفات مالية متعلقة بعوائد الرعاية والتي تعد انتهاكًا واضحًا لقانون اللعب المالي النظيف حسبما ذكر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه حيث قرر "يويفا" رسميا حرمان بطل البيرميرليج من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسمي 2020-2021 و2021-2022 بعد تأكد ارتكابه للمخالفات بعد تسريب بريد إلكتروني يؤكد التحايل على القوانين.

وتابع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غراماته ضد مانشيستر سيتي حيث قرر أيضاً تغريم النادي الإنجليزي 30 مليون يورو.

مانشيستر سيتي مستاء من عقوبة اليويفا

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من جانبه نشر مانشستر سيتي بيانًا رسميًا يعبر عن شعوره بالإحباط من القرار ومؤكدًا التزامه بالمعايير القانونية واتجاهه للطعن على القرار في أقرب وقت ممكن حيث ينتظر أن يواجه الفريق الإنجليزي خصمه ريال مدريد في دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أقل من أسبوعين.

كيف ينجو مانشستر سيتي من عقوبة اليويفا؟

وفي سياق متصل نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الحل الوحيد لدى إدارة فريق مانشيستر سيتي لتخفيف عقوبة الحرمان من المشاركة فى مسابقات القارة الأوروبية.

وتوضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المحكمة الرياضية الدولية "TAS" هي الأمل الأخير لفريق مانشستر سيتي لتجنب العقوبة الموقعة عليه من قبل الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واستشهدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بتفادي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي العقوبة التي وقعت عليه بالتهرب من اللعب النظيف المالي، بعد لجوئه لـ "TAS" وتمت تبرئته بعد أن أراد "يويفا" معاقبتهم.