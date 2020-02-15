رياضة | بنى سويف يستضيف الألمونيوم بديربي الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يستضيف الألمونيوم بديربي الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى غدا ضيفه الالمونيوم الاحد القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الجولة الخامسة عشر .

بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي يسعى للفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط للاستمرار بالمنافسة وتعويض تعادل الفريق بالمباراة الماضية أمام المنيا بجانب رد الاعتبار أمام الالمونيوم خاصة بعد أن نال الفريق السويفى هزيمة أمام أبناء نجع حمادى بهدف نظيف بمباراة الدور الاول .

كما يطمح حسن موسي ورفاقه فى تقديم عرض قوى بملعبه أمام الالمونيوم وازاحة الفريق عن المنافسة .

ويغيب عن صفوف بنى سويف احمد العباسي مدافع الفريق للإصابة بجانب محمد اشرف للإيقاف وذلك لحصوله على ثلاث إنذارات .

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فيما يطمح ياسر الكنانى المدير الفنى للالمونيوم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه والعودة لسلسلة الانتصارات الإيجابية وضمان الاستمرار فى المنافسة على الصعود وتعويض تعادل الفريق بمباراته الماضية أمام ضيفه تليفونات بني سويف بنتيجة 2/2 بملعبه بنجع حمادى .

وساد الارتياح أروقة الالمونيوم الرياضى بعد عودة اغاثون ميلاد بتدريبات الفريق بالفترة الماضية واقتراب لحاقه بالمباراة .

وكان بنى سويف قد تعادل بمباراته الماضية أمام المنيا بملعبه بنتيجة 2/2 فيما كان الالمونيوم قد تعادل بملعبه بذات النتيجة أمام ضيفه تليفونات بنى سويف .

ونجح الالمونيوم فى تحقيق فوز بهدف نظيف على بنى سويف بمباراة الدور الاول .

ويحتل بنى سويف المركز الثالث بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 28 نقطة فيما يحتل الالمونيوم المركز الثانى برصيد 29 نقطة .