رياضة | جمال محمد على رئيس لبعثة منتخب الشباب فى السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال محمد على رئيس لبعثة منتخب الشباب فى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترأس جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بعثة منتخب الشباب والذى يقوده المدير الفني ربيع ياسين فى السعودية، خلال مشاركة الفراعنة الصغار ببطولة كأس العرب، والمقرر إقامتها فى الفترة من 17 فبراير وحتي 2 مارس.

وستقام البطولة بمشاركة 16 منتخب يقسم على 4 مجموعات،

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر مع منتخب السعودية ومنتخب فلسطين ومنتخب الجزائر.

وستقام منافسات البطولة بمشاركة 16 منتخباً (السعودية – قطر – المغرب – الإمارات – البحرين – الكويت – تونس – السودان – مصر – فلسطين – الجزائر – موريتانيا – ليبيا – جزر القمر – العراق – جيبوتي).

ويبدأ منتخب مصر للشباب مواجهاته أمام الجزائر يوم 18 ثم مواجهة السعودية يوم 21 ثم فلسطين يوم 24 فبراير الجاري.