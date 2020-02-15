رياضة | كهربا يطلب المشاركة أساسي مع الأهلي في السوبر المصري أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يطلب المشاركة أساسي مع الأهلي في السوبر المصري أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

ويستعد فريق الأهلي لمباراة غريمه التقليدي الزمالك يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري بدولة الإمارات.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي عقد جلسة اليوم السبت مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر قبل موقعة الزمالك بالسوبر المصري.

وطلب محمود كهربا من السويسري فايلر مدرب القلعة الحمراء المشاركة في مباراة السوبر أمام الزمالك بشكل أساسي في تشكيل النادي الأهلي والدفع به منذ البداية في مباراة يوم الخميس المقبل.

وجاء طلب كهربا من السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من أجل الرد على الزمالك ومنتقديه في القلعة البيضاء بعد واقعة رحيله إلى الدوري البرتغالي والاحتراف في فريق أفيس قبل الانتقال إلى نادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير الماضي .