رياضة | بالصور.. اختراق حساب برشلونة على موقع "تويتر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. اختراق حساب برشلونة على موقع "تويتر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اخترق الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على موقع "تويتر" وأعلنت شركة تدعى "أورماين" انها المسؤلة على الاختراق.

وكتب الحساب الرسمي لبرشلونة بالعربي: " بعدين شدعوه حولوا على مدريد احسن لكم فريق اورماين".

وفى تغريدة أخرى: " اسفين على التويتات بس حبينا نسلم على الشعب العربي اجمع :)فريق اورماين لأمن المعلومات".

يذكر ان فاز برشلونة، على نظيره خيتافى، بنتيجة 2 - 1، فى المباراة المثيرة، التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ24، من الدوري الإسباني .