رياضة | رباعي الزمالك فى حسابات البدري معسكر مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رباعي الزمالك فى حسابات البدري معسكر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل أكثر من لاعب حسابات المدير الفني للمنتخب الوطني حسام البدري تمهيدًا لضمهم خلال المعسكر القادم فى مارس، والذى سيخوض فيه الفراعنة مواجهة توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021

ودخل رباعي نادي الزمالك محمد ابو جبل حارس المرمي ويوسف أوباما لاعب الوسط ومصطفي محمد مهاجم الفريق بجانب أحمد سيد زيزو لاعب الوسط أيضًا والذى إنضم المعسكر الماضي تحت قيادة البدري، حسابات الفراعنة للمعسكر القادم والمقرر إنطلاقه مارس المقبل.

ودخل أبوجبل حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى ليكون بديلًا لمحمد عواد الذى إبتعد عن المشاركة مع الزمالك منذ تولى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة تدريب القلعة البيضاء.

وسيضم حسام البدري من 28 ل 30 لاعب خلال معسكر مارس القادم إستعدادًا لمواجهة توجو الهامة ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة لحساب تصفيات كان 2021.

وكان الفراعنة تحت قيادة حسام البدري قد تعادلوا امام كل من كينيا وجزر القمر نوفمبر الماضي فى اول جولتين.