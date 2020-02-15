رياضة | ادفو يفوز على التعدين ويخطف صدارة المجموعة الأولي بدوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ادفو يفوز على التعدين ويخطف صدارة المجموعة الأولي بدوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم السبت، مباريات الجولة السابعة عشر، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، التي شهدت مواجهات من العيار الثقيل، احدثت تغيرا في ترتيب جدول المجموعة.

وأسفرت نتائج الجولة، عن فوز فريق مركز شباب ادفو، على نظيره فريق نادي النصر للتعدين، وتبادل الفريقين الترتيب، لينفرد فريق مركز شباب ادفو، بصدارة المجموعة، ويراجع فريق نادي النصر للتعدين للمركز الثاني.

وعلى ملعب نادي كيما اسوان، نجح فريق التحرير في تحقيق الفوز، على فريق كيما بثلاثية مقابل هدف في مباراة شهدت ندية وقوة بين لاعبي الفريقين.

وواصل فريق مركز شباب الزهراء سلسلة انتصاراته ونجح في الفوز على فريق نادي المدينة المنورة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب نادي الأقصر، فيما نجح نادي الأقصر في تحقيق الفوز خارج الديار على نظيره فريق نادي جمهورية دراو بثلاثية نظيفة.

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واختتم مواجهات الجولة، بمباراة نادي وادي النيل، أمام نظيره فريق ابو الريش، والتي انتهت بفوز فريق وادي النيل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الأول.

المجموعة الاولي

1_شباب ادفو 38

2_التعدين36 نقطة

3_الزهراء 36نقطة

4_كيما 34 نقطة

5_الاقصر 29 نقطة

6_المدينة المنورة 26 نقطة

7_التحرير 26 نقطة

8_ وادي النيل17نقطة

9_ ابو الريش 16نقطة

10 _الهلال 12 نقطة

11 _دراو 5 نقاط

12_شبان اسنا 3 نقاط