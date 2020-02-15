رياضة | طنطا يفقد "أوكا" لمدة شهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يفقد "أوكا" لمدة شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أحمد سعيد اوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ، للأصابة خلال مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية إستعدادا لأستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

حيث أصيب أوكا بشرخ في القدم اليمني ، خلال مشاركته مع اللاعبين في التدريبات الجماعية اليوم.

وحدد الجهاد الطبي بقيادة الدكتور "مجدي وكوك" بأن أوكا سيغيب عن الفريق الطنطاوي لشهر حتي يعود مرة أخري ويشارك مع ابناء السيد البدوي.

يذكر أن نادي طنطا تعاقد مع احمد سعيد اوكا قادما من بتروجيت خلال فترة الإنتقالات الشتوية السابقة.

جدير بالذكر أن طنطا يستعد لمواجهة الإتحاد السكندري ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ، وستقام المباراة بين الفريقين يوم 2 مارس القادم في تمام الثانية والنصف ظهرا ، علي ملعب نادي طنطا.