رياضة | التعادل يحسم مواجهة الفيصلي امام الفتح في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم مواجهة الفيصلي امام الفتح في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفيصلي مع مضيفه الفتح 2 / 2 ، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).

وتقدم الفتح في الدقيقة 24 عن طريق جوستاف ويكهايم، قبل أن يسجل يوسف الجبلي هدف التعادل للفيصلي في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 85 سجل سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح، إلا أن مصطفى ملائكة نجح في تسجيل التعادل للفيصلي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما رفع الفتح رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر(والأخير).