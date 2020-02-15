رياضة | الاتحاد السكندري يفوز على أسوان "2-1" ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يفوز على أسوان "2-1" ويتأهل لربع نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الاتحاد السكندري، في تحقيق فوز هام على نظيره أسوان بنتيجة (2 - 1) في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

تقدم الاتحاد بالهدف الأول عن طريق عبد الله السنجهاوي لاعب أسوان بالخطأ في مرماه بالدقيقة 25، ثم أضاف محمد الصباحي الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 55، بينما سجل محمد عبد المجيد هدف أسوان الوحيد من ركلة جزاء.

Advertisements

وتعرض نور السيد لاعب وسط الاتحاد للطرد في الشوط الثاني من المباراة بسبب الاعتراض على قرارات حكم المباراة.

وسيلاقى الاتحاد السكندري في دور الثمانية من كأس مصر، الفائز من مباراة المقاولون والمصري.