رياضة | بشرة خير قبل لقاء الأهلي وصن داونز.. الأندية المصرية لا تخسر مع الحكم الكونغولي "نجامبو ندالا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرة خير قبل لقاء الأهلي وصن داونز.. الأندية المصرية لا تخسر مع الحكم الكونغولي "نجامبو ندالا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الحكم الكونغولي جان جاك نجامبو ندالا لإدارة مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها 29 فبراير الجاري بالقاهرة.

نجامبو ندالا من مواليد 14 يونيو 1987، حصل على الشارة الدولية عام 2013، وأدار العديد من المباريات في البطولات الإفريقية حيث سبق وأدار 10 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، و7 مباريات بكأس الكونفيدرالية، كما أدار مباراتين في كأس أمم إفريقيا 2019، بالإضافة لمباراتين بكأس العالم تحت 20 عامًا في العام الماضي.

وأدار نجامبو ندالا 3 مباريات في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا انتهت جميعًا بالتعادل، والمفارقة المثيرة أن من بين المباراتين الثلاثة، مباراة للأهلي وأخري لماميلودي صن داونز وجاءت المباريات كالتالي:

- الهلال السوداني 0 – 0 إنيمبا النيجيري

- الأهلي 1 – 1 بلاتينيوم ستارز

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- صن داونز 0 – 0 الوداد المغربي.

ماذا تفعل الأندية المصرية مع صافرة الكونغولي "نجامبو ندالا"؟

أدار الكونغولي نجامبو ندالا 4 مباريات للأندية المصرية في بطولات إفريقيا، الأولي جمعت بين سموحة وبيدفيست الجنوب إفريقي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية عام 2017، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أما ثاني مباراة جمعت بين المصري وفريق سونجو بطل موزمبيق يوم 6 مايو 2018 بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وفاز الفريق البورسعيدي 2-0.

كما أدار مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي النسخة الماضية من بطولة الكونفيدرالية وأقيمت المباراة يوم 5 مايو 2019، وانتهت بالتعادل السلبي، وتأهل الفارس الأبيض للمباراة النهائية ونجح في حصد لقب البطولة القارية.

أما رابع مباراة أدارها الحكم الكونغولي للأندية المصرية، كانت مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.