رياضة | لايبزيج يفوز على بريمن بثلاثية ويخطف صدارة الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايبزيج يفوز على بريمن بثلاثية ويخطف صدارة الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتلى فريق لايبزيج صدارة الدوري الألماني مؤقتا بفضل الفوز على ضيفه فيردر بريمن 3 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من البوندسليجا.

وفي مباريات أخرى فاز فولفسبورج على مضيفه هوفنهايم 3 /2 وباير ليفركوزن على مضيفه يونيون برلين 3 /2 وهيرتا برلين على مضيفه بادربورن 2 /1 وتعادل اوجسبورج مع فرايبورج 1 /1.

ورفع لايبزج رصيده إلى 45 نقطة ليقفز نحو الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه كولن، وتوقف رصيد بريمن عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.

وتقدم لوكاس كلوسترمان بهدف للايبزج في الدقيقة 18 ثم أضاف باتريك ستشيك الهدف الثاني في الدقيقة 39 وتبعه نوردي موكيلي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 46.

وبدأت المباراة بإيقاع سريع وسعى لايبزج منذ البداية لتسجيل هدف مبكر يقربه من الفوز والنقاط الثلاث.

وتقدم لوكاس كلوسترمان بهدف للايبزج في الدقيقة 18 بعد ضربة حرة نفذت مباشرة داخل منطقة الجزاء صوب باتريك ستشيك الذي مرر إلى كلوسترمان ليسدد الأخير دون عناء في الشباك.

وكان ماركو فريدل قريبا للغاية من معادلة النتيجة لبريمن في الدقيقة 32 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار شباك لايبزج.

وضاعت فرصة أخرى محققة لبريمن في الدقيقة 36 بعد أن تهيأت الكرة أمام ميلوت راشيكا على خط منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكنها مرت على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى أصحاب الأرض.

وعلى عكس سير اللعب سجل باتريك ستشيك الهدف الثاني للايبزج في الدقيقة 39 بضربة رأس قوية لمست يد الحارس ييري بافلينكا وسكنت الشباك مستغلا ضربة ركنية من الناحية اليسرى.

وبعد مضي دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني سجل نوردي موكيلي الهدف الثالث للايبزج بعدما تلقى تمريرة طولية من كونراد لايمر وضعته في مواجهة المرمى تماما ليسدد من بين أقدام بافلينكا حارس فرانكفورت إلى داخل الشباك.

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وعلى ملعب ، راين نيكار أرينا اقتنص فولفسبورج فوزا غاليا من ملعب هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل الهولندي فوتر فيجورست الأهداف الثلاثة (هاتريك) لفولفسبورج في الدقائق 18 و52 و71 حيث جاء الهدفين الأول والثاني من ضربتي جزاء.

وتكفل كريستوف بومجارتنر واندريج كراماريتش من ضربة جزاء بتسجيل هدفي هوفنهايم في الدقيقتين 45 و60.

الفوز رفع رصيد فولفسبورج إلى 31 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطتين خلف هوفنهايم صاحب المركز الثامن.

وعلى ملعب بينتيلير أرينا، تجاوز هيرتا برلين كبوته بعد الرحيل المفاجئ لمدربه يورجن كلينسمان، وفاز على مضيفه بادربورن بهدفين مقابل هدف.

وتقدم ديدريك بوياتا بهدف لهيرتا في الدقيقة العاشرة ثم تعادل دينيس سربيني لبادربورن في الدقيقة 51 لكن هيرتا حسم الفوز بهدف عكسي سجله جاميليو كولينز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67.

الفوز رفع رصيد هيرتا إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد بادربورن عند 16 نقطة في المركز الأخير.

وسجل ليفركوزن فوزا مثيرا على ملعب يونيون برلين بفضل كريم بلعربي الذي خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وتقدم كريستيان جينتنير بهدف لبرلين في الدقيقة السابعة ثم تعادل كاي هافيرتز لليفركوزن في الدقيقة 22 قبل أن يسجل موسى ديابي الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 83.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة رد ماريوس بولتر بهدف التعادل ليونيون برلين، لكن كريم بلعربي تقمص دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل لليفركوزن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 40 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد يونيون برلين عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.