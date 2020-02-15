رياضة | تصريح يثير القلق من كيكي سيتين بشأن إصابة جوردي ألبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح يثير القلق من كيكي سيتين بشأن إصابة جوردي ألبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة بصعوبة مباراة فريقه اليوم أمام خيتافي رغم تحقيقه الفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

سيتين تحدث في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة قائلًا :"خيتافي لم يخسر أخر 4 مباريات وكنا نعرف جيدًا بأن المباراة ستكون صعبة".

وأضاف :"كان لدينا فرص من أجل حسم المُباراة, على كل حال كانت المباراة صعبة لكننا نجحنا في تحقيق الفوز".

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وتابع :"الفريق الذي لعبنا ضده هو الثالث في جدول الترتيب والفوز أمامهم صعب".

وأشار :"قدمنا 55-60 دقيقة جيدة ، وبعدها انخفض رتمنا قليلا، حاولنا إخراج الكرة لكن كنا بطيئين".

وأشاد بحارس مرمى الفريق الكتالوني قائلا :"شتيجين حارس مذهل، يتخذ قرارات استثنائية، يقوم بعمل جيد للغاية، وسيواصل كذلك".

وعن حجم إصابة جوردي ألبا قال :"لا اعلم ما هي إصابة جوردي ألبا، لكن لدينا جونيور فيربو وهو جاهز للمشاركة ومتأكد بأنه سوف يتطور أكثر".