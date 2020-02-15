لايبزيغ يعبر عقبة بريمن وينتزع صدارة البوندسليغا مؤقتا

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لايبزيغ في صدارة الدوري الألماني مؤقتا

اعتلى لايبزيغ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بفضل الفوز على ضيفه فيردر بريمن بثلاثية، في المرحلة الثانية والعشرين من البوندسليغا، بانتظار مباراة المتصدر السابق بايرن مع فريق كولن يوم الأحد.

انتزغ فريق لايبزيغ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بعد فوز مستحق على ضيفه فيردر بريمن بثلاثية نظيفة، اليوم السبت (15 شباط/فبراير 2020)، في المرحلة الثانية والعشرين من البوندسليغا. وسيبقى لايبزيغ في الصدارة مؤقتا، بانتظار مباراة بايرن ميونيخ القادمة.

وفي مباريات أخرى فاز فولفسبورغ على مضيفه هوفنهايم 3/2، وباير ليفركوزن على مضيفه أونيون برلين بذات النتيجة، وهيرتا برلين على مضيفه بادربورن 2/1، وتعادل أوغسبورغ مع فرايبورغ بهدف لمثله.

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ورفع لايبزيغ رصيده إلى 45 نقطة ليقفز نحو الصدارة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه كولن، وتوقف رصيد بريمن عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.

وتقدم لوكاس كلوسترمان بهدف للايبزيغ في الدقيقة 18، ثم أضاف باتريك شيك الهدف الثاني في الدقيقة 39، وتبعه نوردي موكيلي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 46.