شكرا لقرائتكم خبر عن قوات من الأمن المركزي أمام نادي الزمالك لتأمين احتفالات الجمهور بالسوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دفعت قوات امن الجيزة بالعديد من قوات الأمن المركزي ونشرت فرقها علي بوابات نادي للزمالك وخصوصًا باب جامعه الدول العربية لتامين احتفالات الجماهير البيضاء مع فريقها واللاعبين بالفوز بكاس السوبر الافريقي.
ونسقت ادارة النادي برئاسة مرتضي منصور مع قوات الأمن ومديرية امن الجيزة علي تنظيم الاحتفالات وتامين الجماهير حتي لا يصاب احد بسوء واكد منصور ان سلامة اصغر مشجع للزمالك اهم من البطولات والاحتفالات.
وطالب رئيس النادي الجماهير بالاحتفال بصورة حضارية وعدم تعطيل حركة المرور.
وقامت ادارة النادي بتعليق الزينة والأنوار علي بوابات النادي احتفالًا بالإنجاز الافريقي.
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