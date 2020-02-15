شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز يكشف تفاصيل إصابة حارس الفريق «أونيانجو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز، عن تفاصيل إصابة حارس الفريق المخضرم، الأوغندي دينيس أونيانجو.

وخرج الحارس الدولي من مباراة صن داونز أمام شيبا يونايتد، اليوم، في دوري جنوب أفريقيا، مصابًا في الدقيقة 74 من زمن المباراة، وشارك بدلًا منه الحارس الاحتياطي كيندي مويني.

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وقال موسيماني، في تصريحات لموقع «كيك أوف» الجنوب أفريقي: «أخرجت أونيانجو بسبب معاناته بشد في أوتار الركبة والذي يشتكي منها بين الحين والآخر».

وتابع: «من الوارد أن يغيب عن مواجهة الأربعاء المقبل في كأس جنوب أفريقيا وسيشارك فيما هو مقبل، ولابد من إراحته لأننا لا يمكننا لعب المباريات الكبيرة بدونه».

واختتم: «أخرجت زواني من مباراة اليوم أيضًا لإراحته، وقال لي (كان بإمكاني التسجيل)، فأخبرته بأن أمامنا مواجهات كبيرة، ونحن سنخوض 3 مباريات في 6 أيام».

ويواجه الأهلي صن داونز يوم 29 فبراير الجاري، على ملعب السلام، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.