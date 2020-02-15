اخبار الرياضه

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين نوريتش وليفربول

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين نوريتش وليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة نوريتش سيتي وليفربول، الجارية الان على ملعب كارو رود، في اطار الجولة 26 من الممتاز لكرة القدم.

وشهدت تشكيلة استمرار غياب «اسد التيرانجا» ساديو ماني للإصابة.

ويسعى ليفربول إلى استمرار سلسلة اللاهزيمة خلال هذا الموسم، بينما يطمح فريق نوريتش سيتي في حصد الثلاث نقاط لتحسين موقفه من جدول الترتيب حيث يحتل المرتبة الأخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين نوريتش وليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا