شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين نوريتش وليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة نوريتش سيتي وليفربول، الجارية الان على ملعب كارو رود، في اطار الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وشهدت تشكيلة ليفربول استمرار غياب «اسد التيرانجا» ساديو ماني للإصابة.
ويسعى ليفربول إلى استمرار سلسلة اللاهزيمة خلال هذا الموسم، بينما يطمح فريق نوريتش سيتي في حصد الثلاث نقاط لتحسين موقفه من جدول الترتيب حيث يحتل المرتبة الأخيرة.
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