الحساب الرسمى للأهلى يحتفى بنجل حارسه الدولى "آدم محمد الشناوي"

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جدة - عمرو شويل احتفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنجل الحارس الدولي محمد الشناوي الذي تواجد بتدريبات الفريق الكروي الأول اليوم بملعب التتش. وتواجد آدم محمد الشناوي في التدريبات وحرص العديد من اللاعبين على الترحيب به. ويستعد الفريق الكروي الأول بناي الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري التي ستجمعه وغريمه التقليدي الزمالك يوم الخميس المقبل في أبوظبي الإماراتية. وفاز الأهلي على المصري بثلاثية نظيفة في الدوري المصري الممتاز في المواجهة رقم 15 التي يحقق فيها المارد الأحمر الفوز على التوالي. Advertisements

آدم محمد الشناوي

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