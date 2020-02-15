شكرا لقرائتكم الحساب الرسمي لـ برشلونة يتعرض للإختراق على تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني الى اختراق من قبل مجموعة هاكر تدعى فريق أورماين. ونشر المجموعة التي اخترقت الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على الحساب الرسمي لموقع التدوينات القصيرة "تويتر" مجموعة من التويتات التي تؤكد اختراقهم الحساب.

حساب برشلونة فاز برشلونة على مضيفه خيتافى 2-1 فى المباراة التى أقيمت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا". أحرز الفرنسى أنطوان جريزمان الهدف الأول فى الدقيقة 33، وضاعف سيرجى روبرتو النتيجة فى الدقيقة 39. Advertisements وألغى حكم اللقاء هدفا لفريق خيتاى سجله الكاميرونى ألان نيوم بعد العودة لتقنبة الفيديو التى أثبتت وجود خطأ قبل تسجيل الهدف.

حساب برشلونة يتعرض للهاكر وتلقى برشلونة ضربة قوية بإصابة خوردى البا وغادر ملعب اللقاء فى الدقيقة 20، وشارك بدلا من جونيور فيربو. فى الشوط الثانى سجل أنخيل رودريجيز هدف خيتافى الوحيد فى الدقيقة 66، وحاول لاعبوه تسجيل هدف التعادل فى عدة كرات ولكن دون جدوى. وبتلك النتيجة يحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 52 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد المتصدر الذى يواجه سلتا فيجو غدا الأحد، بينما خيتافى فى المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحساب الرسمي لـ برشلونة يتعرض للإختراق على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.