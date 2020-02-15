الخطيب يصعد أزمة «صن داونز» وإستاد القاهرة للوزير!

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، أن الأمن رفض إقامة مباراة فريق الكرة بالنادي أمام صنداونز بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة، وحدد لها ستاد السلام.

وتابع محمد مرجان : "الأمن رفض في الاجتماع الأمني الذي عقد يوم الخميس الماضي إقامة المباراة على ستاد القاهرة، وحدد ستاد السلام لإقامة اللقاء بحضور 10 آلاف مشجع."

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وطلب الأهلي إقامة مباراته أمام صنداونز على ستاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع، وهو ما تم رفضع بشكل مبدئي.

وتابع: "الخطيب تواصل مع وزير الشباب والرياضة ولديه تصميم على إقامة المباراة باستاد القاهرة كما أن الوزير يبحث الأمر في الوقت الحالي."

وحدد الاتحاد الاتحاد الإفريقي للأهلي مباراة ذهاب صنداونز يوم 29 فبراير القادم.