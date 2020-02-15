قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، أن الأمن رفض إقامة مباراة فريق الكرة بالنادي أمام صنداونز بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة، وحدد لها ستاد السلام.
وتابع محمد مرجان : "الأمن رفض في الاجتماع الأمني الذي عقد يوم الخميس الماضي إقامة المباراة على ستاد القاهرة، وحدد ستاد السلام لإقامة اللقاء بحضور 10 آلاف مشجع."
وطلب الأهلي إقامة مباراته أمام صنداونز على ستاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع، وهو ما تم رفضع بشكل مبدئي.
وتابع: "الخطيب تواصل مع وزير الشباب والرياضة ولديه تصميم على إقامة المباراة باستاد القاهرة كما أن الوزير يبحث الأمر في الوقت الحالي."
وحدد الاتحاد الاتحاد الإفريقي للأهلي مباراة ذهاب صنداونز يوم 29 فبراير القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يصعد أزمة «صن داونز» وإستاد القاهرة للوزير! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.