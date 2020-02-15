الرائد ينفرد بالمركز الخامس والحارس ملائكة يسجل









اسماء السيد - انفرد الرائد بالمركز الخامس في الدوري السعودي لكرة القدم بعد فوزه على ابها 2-1، السبت في المرحلة الثامنة عشرة، التي شهدت تسجيل حارس الفيصلي مصطفى ملائكة هدفا نادرا.

تقدم الرائد بهدف السوري جهاد الحسين (14)، وأدرك أبها التعادل عن طريق التونسي فراس شواط (71). وقبل النهاية بدقيقة أضاف الرائد هدفه الثاني بواسطة الكولومبي ماركو بيريز (89) .

وسيطر الرائد على معظم فترات الشوط الأول، وكان قريباً من التسجيل عندما صوب حسين الشويس كرة قوية من ركلة حرة مرت بجانب القائم (11).

انطلق بعدها السوري جهاد الحسين كاسراً مصيدة التسلل ليواجه الحارس ويلعب الكرة داخل المرمى (14).

وبعد الهدف تبادل الفريقان الهجمات ولكنها لم تشكل خطورة على المرميين.

وبعد مرور خمس دقائق على انطلاقة الشوط الثاني، كاد الرائد يعزز تقدمه بهدف ثان عندما انفرد احمد الزين بالمرمى ولكن الحارس عبدالعالي المحمدي نجح في التصدي للكرة ببراعة (51).

ومن أول هجمة حقيقية، نجح أبها في تعديل النتيجة عندما توغل التونسي فراس شواط بكرة قبل أن يصوبها قوية الى يسار الحارس الجزائري عزالدين دوخة (71).

ولاحت فرصة أخرى لأبها من هجمة مرتدة ولكن كرة التونسي سعد بقير مرت بجانب القائم (80).

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وأضاع شواط هدفاً سانحا عندما انفرد بالمرمى وصوب الكرة فوق العارضة (87)، قبل أن يخطف الرائد هدفاً قاتلاً عندما تلقى الكولومبي بيريز كرة داخل منطقة الجزاء أرسلها قوية الى يسار المحمدي (89).

وبرأسية من الحارس مصطفى ملائكة في الوقت القاتل، حسم التعادل مباراة الفتح والفيصلي (2-2) على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء .

تقدم الفتح مرتين بواسطة النرويجي غوستاف ويخايم (24) والجزائري سفيان بن دبكة (85)، وأدرك الفيصلي التعادل عن طريق الهولندي يوسف الجبلي (66) وحارس المرمى المتقدم مصطفى ملائكة عندما لعب رأسية جميلة اثر ركنية منحت فريقه نقطة التعادل (90+5).

أهداف مباراة الرائد وأبها:

أهداف مباراة الفتح والفيصلي: