جوميز: نسعى لحسم التأهل أمام الرجاء بالإسماعيلية ولا نهتم بالغيابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي ان مواجهة الرجاء مختلفة تماما لأنها في المراحل الاخيرة للبطولة ولا تحتمل التفريط او التهاون نهائيا، واكمل ان الغيابات لن تؤثر على الفريق و جميع اللاعبين جاهزين لسد الفراغات الموجودة بمراكز الفريق سواء للإيقاف او الإصابة.

وانهى تصريحاته قائلا: الاهم بالنسبة لي هو الخروج بنتيجة إيجابية و عدم تلقي اهداف لتسهيل المهمة في المغرب و هذا ما أكد عليه خلال محاضرته للفريق.

القائمة شهدت عودة أحمد أيمن بجانب تواجد محمد الشامى بعد تماثلهما للشفاء فضلا عن الوافد الجديد باتريك كادو، فيما تم استبعاد مجموعة من اللاعبين على رأسهم عماد حمدى وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى ومحمد حمدى زكى وغيرهم لأسباب متنوعة. القائمة جاءت كاملة كالتالى… حراسة المرمى .. محمد فوزى ، محمد مجدى. خط الدفاع .. محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، ابراهيم ابو اليزيد، احمد ايمن ، اسامة ابراهيم ، محمود البدرى. Advertisements خط الوسط .. محمود دونجا ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، همام طارق ، أحمد مدبولى، بيكيتى سيلفا، محمد صادق. خط الهجوم .. محمد الشامى ، بنسون شيلونجو، ، باتريك كادو ، فخر الدين بن يوسف ، وجيه عبد الحكيم. ونجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد. ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16. وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية .

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