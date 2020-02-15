شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وخسارة الزمالك في رابع جولات نهائيات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية فى رابع جولات الدور النهائى من دورى سيدات عمومى كرة اليد للموسم المحلى 2019 /2020 .

وشهدت الجولة الرابعة فوز كلا من ، الشمس على المعادى بنتيجة 31 /29 وسبورتنج على الجزيرة بنتيجة 30 /24 وسموحة على الزمالك 28 /27 و الأهلى على الطيران بنتيجة 25 /17 .

بينما تقام الجولة الخامسة يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع الزمالك و الطيران مع سبورتنج و الشمس مع سموحة و الجزيرة مع المعادى .

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أما الجولة الثالثة من دورى محترفين الرجال ، ستقام الخميس 20 فبراير بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و سموحة مع هليوبوليس و الأوليمبى مع سبورتنج و الزمالك مع طلائع الجيش ، بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و البنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة والاوليمبى مع الزمالك .

بينما مباريات الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى و طلائع الجيش مع هليوبوليس و البنك الأهلى مع الزمالك و سموحة مع الأوليمبى .

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية ، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.