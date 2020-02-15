شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وميدو يطمئنان على مؤمن زكريا فى أمريكا بـ"الفيديو كول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي، على الإطمئنان على صحة وحالة زميله بالفريق مؤمن زكريا، اثناء رحلته العلاجية التي يخوضها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخضع لفحوصات طبية شاملة للشفاء من الإصابة التى تعرض لها فى الجهاز العصبى.

وأجرى كهربا خلال تواجده مع صديقهم ميدو كاتس مكالمة فيديو مع مؤمن زكريا المتواجد فى الولايات المتحدة، واطمئن الثنائى على حالة اللاعب، والذى أكد إن حالته الصحية تتحسن بشكل تدريجى، ويسعى جاهدًا للعودة سريعًا لإشتياقه لممارسة لعبة كرة القدم من جديد.

فى سياق متصل، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الذي عقد الخميس الماضي، بمقر النادي بالجزيرة، اعتماد صرف مبلغ 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية، للمساهمة في تكاليف علاج مؤمن زكريا، لاعب الفريق، الذي يعاني من مشكلة صحية تستدعي سفره المستمر للعلاج بالخارج، وذلك بعدما تلقى النادي موافقة الجهة الإدارية.

Advertisements

وكان الأهلى قد أرسل خطابًا لوزارة الشباب والرياضة لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة مؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب غير مقيد في قائمة الفريق هذا الموسم، مما يستلزم استئذان الجهة الإدارية لإتمام إجراءات صرف المساهمات المالية اللازمة لعلاجه، حتى جاءت موافقة الجهة الإدارية على صرف 600 ألف جنيه دفعة مبدئية في علاج اللاعب، ليؤكد الأهلي أنه لم ولن يتخلى عن أبنائه، وسوف يستمر في دعم مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة.

ووافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على طلب النادي الأهلي، بتخصيص مبلغ 600 ألف جنيه يتحملها النادي الاهلي للمساهمة في علاج اللاعب مؤمن زكريا، وذلك بعد موافقة مجلس الادارة، دون مخالفة اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن، وكذا لائحة النشاط الرياضي، والعقد المبرم بين النادي واللاعب.

وكان الأهلي قد تقدم بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة لتخصيص مبلغ مالي من خزينة النادي لمؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب تم رفعه من قائمة الفريق للموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن رفع اسم مؤمن زكريا من قائمة الأهلي يجبر إدارة النادي على عدم إمكانية منح اللاعب لمبلغ مالي بشكل مباشر، إلا بعد الرجوع للجهه الإدارية وأخذ موافقتها.