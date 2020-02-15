شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفوج الأول من بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل الفوج الأول من بعثة فريق الزمالك الي مطار القاهرة قادمة من قطر عقب تتويج الفريق الكروي امس بالسوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

الفوج الأول يضم كل من أعضاء مجلس الإدارة إسماعيل يوسف وهاني زادة وحمادة أنور وباقي الأعضاء، والجهاز الفني والمعاون لكارتيرون والجهازين الطبي والإداري للفريق.

غادرت منذ قليل بعثة لاعبى الزمالك قطر متوجهة إلى عمان فى رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز بكأس السوبر الأفريقى عقب التغلب على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة، باستاد الغرافة القطرى، ليُحقق الأبيض اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وبعد غياب دام لـ 17 عاما، حيث كان آخر كأس سوبر توج به الأبيض فى 2003 على حساب الوداد المغربى.

Advertisements

وتصل بعثة لاعبى الزمالك فى الثانية عشرة منتصف الليلة، عقب الانتهاء من خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، بعدما خاض الأبيض المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية الأفريقية، فيما شارك الفريق التونسى بعدما توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عن النسخة الماضية من البطولتين.

ومن المقرر أن يؤدى الزمالك غداً، الأحد، مرانه فى القاهرة عقب العودة من قطر قبل السفر مُجددًا إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، حيث ستغادر البعثة البيضاء إلى أبو ظبى بعد غد، قبل المباراة المرتقبة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبون والجهاز الفنى من الاستعداد جيدًا لمباراة القمة، خاصة أن المباراة سيعقبها مواجهة أخرى أمام الأهلى، فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامته يوم 24 من فبراير الجارى، بالقاهرة.