المصائب لا تأتي فرادي.. أزمة أخري تواجه السيتي

السبت 15 فبراير 2020

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا لن يستمر في تدريب مانشستر سيتي عقب نهاية هذا الموسم.



وكشفت الصحيفة أن جوارديولا قد أبلغ الإدارة أنه لن يستطيع العمل في صفوف الفريق في حال تطبيق العقوبة التي صدرت بمنعه من المشاركة في دوري الأبطال لموسمين على التوالي، بالإضافة إلي تغريمه ٣٠ مليون جنية إسترليني.

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ويتبقي لجوارديولا مع السيتيزنيز موسم ونصف، ولكن كما أشارت الصحيفة فإن المدرب لا ينوي البقاء حتى نهاية العقد، وتشير التقارير لاهتمام يوفنتوس وبايرن ميونيخ وبرشلونة بالتعاقد مع جوارديولا عقب نهاية الموسم الحالي.

وكان نادي مانشستر سيتي قد رد في بيان رسمي مؤكدًا رفضه للعقوبة التي وقعت ضده من قِبل الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بتهمة خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وكانت إدارة النادي قد نشرت بيان لها ذكرت فيه "مستاؤن ولكن لسنا متفأجين من هذا الحكم المجحف وسنلجأ الآن إلى حكم محايد من خلال بدء إجراءات اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية في أقرب فرصة ممكنة".