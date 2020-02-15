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شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعبر خيتافي بفوز صعب للغاية والان مع التفاصيل
السبت 15 فبراير 2020
إنتهت منذ قليل مباراة برشلونة ضد خيتافي في مواجهة جمعت بينهم ضمن مبارايات الجولة الـ٢٤.
ونجح برشلونة في في تجاوز عقبة خيتافي صاحب الترتيب الثالث بصعوبة شديدة، بعد أن تفوق بهدفين لهدف، في مباراة شهدت تقارب كبير في المستوى بين الطرفين وإضاعتهما للكثير من الفرص. وسجل هدفي برشلونة جريزمان في الدقيقة ٣٣، وسيرجي ريبرتو في الدقيقة ٣٩، بينما جاء هدف خيتافي في الدقيقة ٦٦ عن طريق أنخيل رودريجيز.
وبهذا الفوز يتساوي برشلونة في الصدارة مع ريال مدريد في عدد النقاط، ولكن يتفوق النادي الملكي في عدد الأهداف، مع الذكر أن ريال مدريد يتبقي له مباراة سوف يلعبها مساء الغد.
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