شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2-1 (فيديو) والان مع التفاصيل

السبت 15 فبراير 2020 تقاسم فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني “لا ليجا”، مع ريال مدريد، وذلك بعد تغلبه على ضيفه خيتافي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت 15-2-2020 على ملعب “كامب نو”، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

Advertisements وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما أنطوان جريزمان وسيرجي روبرتو في الدقيقتين 33 و39. وفي الشوط الثاني، قلص خيتافي الفارق بتسجيل هدف عن طريق أنجل لويس رودريجيز في الدقيقة 66. ورفعغ برشلونة رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف ريال مدريد، الذي يواجه سلتا فيجو غداً الأحد، وتوقف رصيد خيتافي عند 42 نقطة في المركز الثالث. إليكم أهداف مباراة برشلونة وخيتافي في الليجا الإسبانية اليوم..

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