كونتي .. مواجهة لاتسيو أمر صعب للغاية

السبت 15 فبراير 2020

تحدث أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان عن المواجهة التي ستجمعه بفريق لاتسيو غدا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وأنه يعلم صعوبة هذه المباراة التي تعد قمة الجولة.

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وأوضح كونتي في المؤتمر الصحفي قائلًا: "إنها مباراة صعبة بالتأكيد، حيث يشكل لاتسيو واقعًا في الكرة الإيطالية فهو بطل الكأس في الموسم الماضي وفاز بالسوبر هذا الموسم، ولقد عزز تشكيلته وحافظ على أقوى نجومه والمدرب سيموني إنزاغي يقوم بعمل ممتاز، لكن سأعتبر المواجهة بين الفريقين (خارج سباق اللقب) وهذه تسمية مثالية"

وأضاف عندما سأل عن الوافد الجديد للانتر كريستيان فقال : "يعمل كريستيان بشكل جيد ويستوعب بشكل أفضل ما نريده منه، لا أدفع بلاعب جديد في التشكيلة مباشرة، قال الناس بصدق في مباراة أودينيزي إنه تعثر قليلا؛ لأنه لم يندمج تمامًا مع الفريق، لكني كنت مجبرًا على الدفع به، والآن نعمل سويًا الآن بشكل أكبر، وسنرى إن كان يمكن الدفع به منذ البداية عندما أشعر بأن الوقت مناسب"

والجدير بالذكر أن الانتر يحتل صدارة الدوري بالتساوي مع اليوفي في عدد النقاط، ولكن يتفوق الانتر بفارق الأهداف، بينما يأتي لاتسيو في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.