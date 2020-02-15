انت الان تتابع قبل القرار الحاسم: عرض "فلكي" من سان جرمان إلى مبابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كيليان مبابي نجم الدوري الفرنسي

يستعد نادي باريس سان جرمان الفرنسي، لتقديم عرض "لا يصدق" لنجمه كيليان مبابي، في محاولة أخيرة لإقناعه بالبقاء لمدة طويلة.

ووفقا لصحيفة "آس"، يستعد النادي الباريسي لتقديم عرض جديد لمبابي، بعقد قيمة 51 مليون يورو سنويا، ليصبح بذلك واحدا من أغنى اللاعبين في العالم.

ويتقاضى مبابي حاليا 15 مليون يورو سنويا، مما يعني أن العقد الجديد سيضاعف راتبه الحالي بأكثر من 3 مرات.

وسيحاول النادي الفرنسي إقناع مبابي بالبقاء مع الفريق، بهذا العرض "المذهل"، خاصة مع تزايد مشكلاته مؤخرا مع مدرب الفريق توماس توخيل، وكثرة الأنباء عن رغبته بالرحيل خارج فرنسا.

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وفي حال توقيعه على العقد الجديد، سيتجاوز المهاجم الفرنسي الشاب زميله في الفريق نيمار، الذي يتقاضى قرابة 37 مليون يورو سنويا.

وسيكون على مبابي، البالغ من العمر 21 عاما، اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله، الصيف المقبل، سيحدد بقاءه في باريس أو رحيله صوب بطولة دوري أكثر قوة.

وسجل مبابي مع سان جرمان 84 هدفا في 115 مباراة حتى الآن، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الموسم الهدف رقم 100 مع النادي، في مدة قياسية.