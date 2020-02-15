شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفوز على أسوان بهدفين ويتأهل لربع نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق الاتحاد السكندري من التأهل لدور الـ8 من بطولة كأس مصر، على حساب منافسه أسوان، بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر.
سجل عبدالله السنجهاوي الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 25، وأضاف محمد الصباحي الهدف الثاني في الدقيقة 55، بينما أحرز محمد عبدالمجيد هدف أسوان الوحيد من ركلة جزاء.
وتعرض نور السيد لاعب الاتحاد السكندري للطرد، بعد الاعتراض على قرارات حكم المباراة.
ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري مع الفائز من لقاء المقاولون العرب والمصري في ربع نهائي المسابقة.
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