شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة × خيتافي: انتصار صعب جديد للبارسا وميسي يحقق سلسلته الأسوأ للمرة الأولى منذ 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ برشلونة على سجله شبه المثالي في معقله، ملعب كامب نو، وتغلب على منافسه وضيفه اليوم، خيتافي، بنتيجة 2-1، في مباراة ضمن الجولة 24 من لاليجا، ليفوز الفريق بمباراته رقم 11 من أصل 12 لعبها الفريق في ملعبه (تعادل في مباراة).

ورفع برشلونة رصيد نقاطه إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب بجانب فريق ريال مدريد المتصدر الحالي الذي لديه مباراة أقل، بجانب أفضليته في فارق الأهداف (+30) عن فريق برشلونة (+28)

وحقق برشلونة انتصاره الرابع في مباراته الخامسة في الدوري تحت قيادة المدرب كيكي سيتين، لكن اللافت في هذه الانتصارات أن جميعها تحقق بفارق هدف وحيد، وبعد صعوبة كبيرة. (1-0 ضد غرناطة، 2-1 ضد ليفانتي، 3-2 ضد ريال بيتيس، و2-1 ضد خيتافي).

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون مقابل، مع افتتاح أنطوان جريزمان أهداف المباراة، وتعزيز سيرخيو روبرتو تقدم الفريق في نتيجة المباراة.

وسجل جريزمان هدفه الـ13 بقميص برشلونة في مختلف البطولات هذا الموسم، مع تسجيل 9 منها كهدف برشلونة الأول في المباراة.

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وأنهى المهاجم الفرنسي صيامه التهديفي مع الفريق في لاليجا مسجلًا أول أهدافه منذ ديسمبر 2019، منهيًا سلسلة من 5 مباريات متتالية دون النجاح في تسجيل هدف في الدوري.

وجاء هدف سيرخيو روبرتو ليسجل ظهير برشلونة الأيمن ثاني أهدافه على الإطلاق في لاليجا (من 176 هدفا) والهدف الأول منذ عام 2017.

وقلص الضيوف الفارق لهدف في منتصف الشوط الثاني مع تسجيل البديل أنخيل هدف خيتافي الأول.

وسجل المهاجم الإسباني عاشر أهدافه في لاليجا هذا الموسم، وهو الرقم التهديفي الأفضل للاعب إسباني في المسابقة هذا الموسم.

وأظهرت الإحصائيات أن أنخيل سجل 8 من أهدافه الـ10 كبديل، وهو رقم تهديفي لم يحققه بديل في موسم من لاليجا، منذ ألفارو موراتا مع ريال مدريد في موسم 2013/2014.

وعلى الرغم من مساهمته في 7 من أهداف برشلونة الـ8 التي سجلها الفريق تحت قيادة المدرب كيكي سيتين في لاليجا، إلا أن ليونيل ميسي فشل في التسجيل بمباراته الرابعة على التوالي بلاليجا، محققًا سلسلته التهديفية الأسوأ في المسابقة منذ الفترة بين إبريل ومايو 2016.